4 fantastische tools om bugs op te sporen

Omdat er zoveel verschillende types mobiele apparaten zijn, is het testen van apps er niet makkelijker op geworden. Al die verschillende OS-versies, browsers en hardware in omloop zorgen ervoor dat het praktisch onmogelijk is om een consistente gebruikerservaring af te leveren. Hoe meer je vraagt van apps, hoe belangrijker testen wordt.

Om ontwikkelaars te helpen bugs te ontdekken en om te zien hoe apps presteren in de praktijk zijn er een hoop tools en diensten verschenen, inclusief cloudgebaseerde opties waarmee devs in één klap duizenden apparaten en combinaties van software, schermgroottes en meer kunnen testen. Hier volgen vier van zulke fantastische tools voor ontwikkelaars van mobiele applicaties.

1. Appium

Appium is een open source mobiel testframework die gericht is op functionele tests van de UI van je app. Het is geschikt voor native, web en hybride apps en developers kunnen native apps testen zonder een SDK toe te voegen of opnieuw te moeten compileren. Tests kunnen worden geschreven met ontwikkeltools die een WebDriver-compatibele taal hanteren, inclusief Java, Objective-C en JavaScript.

Bedrijven als Sauce Labs bieden zelfs Appium-tests in de cloud. Appium levert bovenop platform-specifieke automatiseringstechnologieën een compatibiliteits- en stabiliteitslaag. Oorspronkelijk was Appim ook van Sauce Labs, maar die doneerde de broncode vorig jaar aan de JS Foundation.

De kern is geschreven in Node.js, maar code voor drivers kan uit noodzaak deels in Java (Android) of een andere taal zjn geschreven, zegt Jonathan Lipp, een hoofdontwikkelaar van Appium: "Je kunt Appium zien als een universele vertaler, één uniforme APi die praat met de nieuwste en beste automatiseringstechnologieën voor het platform dat je wilt testen, zodat je het zelf niet hoeft te doen."