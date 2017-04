Bank haalt ontslagen COBOL'er toch maar weer terug

Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten: elk jaar schrijven we wel een paar stukken over hoe COBOL overleeft, terwijl expertise verdwijnt. Zoals we in dit achtergrondstuk vorig jaar beschreven, is het issue vooral dat jongere programmeurs andere talen leren en niet dat COBOL zelf nou zo achterhaald is. Dat er vraag naar is, komt dan weer wel van legacy-applicaties van de vorige eeuw.

Heavy wizardry

Vooral de financiële wereld hangt samen van systemen die black boxes zijn geworden met ongedocumenteerde code die simpelweg functioneert, zo beschreef journalist Michael Lewis enkele jaren terug in het boek Flitshandel, een toegankelijk kijkje in de wereld van High Frequency Trading.

Het probleem is dan ook niet vaak enkel het ontbreken van COBOL-kennis, maar het gebrek aan inzicht in technisch complexe systemen die functioneren, maar waarbij het voor de admins niet helemaal duidelijk is waarom precies. Heavy wizardry dus.

Deskundige teruggehaald

In een artikel van Reuters over de blijfkracht van COBOL-legacy wordt een 60-plusser aangehaald die vijf jaar geleden werd ontslagen bij een bank omdat zijn expertise achterhaald was en jonge programmeurs stukken goedkoper waren. Inmiddels is hij als aannemer weer aan de slag gegaan bij diezelfde organisatie, om issues op te lossen die het management niet had zien aankomen.

Toch zeggen banken dat de dagen van COBOL geteld zijn (iets wat we overigens al enkele decennia horen) en moeten de komende jaren klassieke mainframes worden uitgefaseerd, waardoor banken niet meer afhankelijk zijn van deskundigen die vaardig zijn in talen als COBOL of JCL.

COBOL blijft

Een ervaringsdeskundige legde vorig jaar trouwens ook helder uit waarom dat nog een hele kluif is. Een migratietraject dat in 2020 voltooid is, kun je vanwege die redenen en vanwege de decennialange belofte dat legacy nu écht wordt uitgefaseerd waarschijnlijk met een korreltje zout nemen.