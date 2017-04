Bouw Commodore 64-games voor Windows 10

Je hoeft niet op Marktplaats te zoeken naar klassieke Commodore 64-hardware om de dagen van de vroege computers opnieuw te beleven. Gamer en programmeur Petri Wilhelmsen heeft op GitHub een instructie geplaatst voor techie gebruikers die de gloriedagen willen herleven om C64-pogramma's op Windows te schrijven en te draaien.

De senior programmadirecteur bij Microsoft schreef in zijn vrije tijd een uitgebreide instructie en publiceerde deze op GitHub. Hierin staan instructies hoe je een game samenstelt door applicaties te schrijven, graphics op te bouwen en muziek te maken. Je schrijft de code in assembleertaal voor de 6502-processor die destijds de Commodore 64 aandreef.

Eerder maakte hij deze websessie over het ontwikkelen van een Flappy Bird-kloon voor Windows binnen game-engine Unity:

De C64 werd geïntroduceerd in 1982 en ging tien jaar later met pensioen. Vandaag de dag is het nog steeds een van de best verkochte computers ooit en hobbyisten en gebruikers denken vaak nog met weemoed terug aan de pc. Momenteel lijkt de Raspberry Pi degene te zijn die de Commodore 64 gaat inhalen qua verkoop: van beide zijn meer dan tien miljoen stuks verkocht.

De gids van Wilhelmsen is een stap terug in de tijd naar hoe games in de begintijd werden geprogrammeerd. Dit was allemaal nog voor OpenGL, DirectX en Vulkan. Als je dit allemaal niet wilt om C64 te herbeleven, zijn er bedrijven die replica's maken voor moderne hardware. De website C64.com host een heleboel populaire games die je via een emulator kunt draaien. Ook heb je Retro-Pi waarmee je Commodore 64 op een Raspberry Pi kunt emuleren.