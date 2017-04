C-programmeurs zijn nachtbrakers

Stack Overflow analyseerde de tijden waarop gebruikers vragen stellen, beantwoorden en opzoeken op de developersite en datawetenschaper David Robinson merkte dat kantooruren de drukste tijden zijn. Dat is niet zo verrassend, daar veel programmeurs de site gebruiken om hun werk te ondersteunen. "Je ziet zelfs een dip in het verkeer rond de lunch", vertelt hij.

Strakke werktijden

Robinson keek vooral naar de talen C, Python, JavaScript en C#. Programmeurs van die laatste taal blijken vroeg te beginnen, maar de taal weinig te gebruiken in de avonduren. "Dat komt misschien om dat C# veel gebruikt wordt in financiële en zakelijke softwarebedrijven, die vaak vroeger beginnen en strakkere werktijden hanteren."

C-programmeurs beginnen over het algemeen later en werken later op de avond door, wat wellicht betekent dat aspirant-programmeurs de taal gebruiken in hun vrije uren of studenten C gebruiken voor hun huiswerk. Python- en JavaScript-programmeurs beginnen later dan C# en stoppen eerder dan de nachtbrakers van C.

Buiten kantooruren

Technologieën die buiten kantooruren worden gebruikt zijn webframeworks als Firebase, Meteor en Express en grafische library's als OpenGL en Unity. De categorie 'buiten reguliere werktijden' wordt gedomineerd door Haskell. Tijdens kantooruren zijn Microsoft-technologieën leiden, zoals SQL Server, VBA en IE, samen met in Enterprise-omgevingen gebruikte tech als Subversion en Oracle.

"Als je naar het geheel kijkt van Stack Overflow-bezoekers, met meer dan 100.000 bezoekers per dag, zie je dat tussen 9 en 5 vooral C#, SQL, SQL Server en Excel het meest worden besproken. Buiten normale kantooruren worden Android, iOS, Swift, Node.js, C en C++ het meest bekeken.

Verder houden we in deze regio, Londen, Amsterdam, Parijs en Madrid het striktst vast aan 9 tot 5. Dat in scherp contrast met Aziatische steden als Tokyo, Quezon City en Seoel, en Oostelijke regio's als rond Moskou en Kiev die dezelfde 'kantoortalen' bezoeken buiten de lokale kantoortijden om.