14 dingen die je moet weten over Linux-tools onder Windows

WSL (soms ook wel Bash voor Windows genoemd) draait bovenop de Windows kernel en dat betekent dat je Linux-binariers zou kunnen draaien zonder Windows te verlaten.

"Bash voor Windows bevat een toolset voor ontwikkelaars, IT administrators en andere tech-professional die Linux command-line tools samen met hun Windows tools en applicaties," aldus Rich Turner, senior program manager.

Deze toolset is ontwikkeld in samenwerking met Canonical (en een grote community Linux-gebruikers) en is niet gemaakt om Linux in Windows te veranderen of Windows in Linux. Het is alleen zo dat sommige Linux-tools zo alomtegenwoordig zijn voor ontwikkeling en deployment dat het bruikbaar is deze paraat te hebben zonder meteen een virtuele machine te starten. Dat is ook waarom Macs zijn populair zijn onder ontwikkelaars: macOS is gebaseerd op BSD (en behoort tot de UNIX-familie) waardoor Linux-tools als Bash makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dat is nu ook mogelijk met windows 10.

"Het gebruik van Bash onder Windows betekent dat gebruikers legitieme, ongemodificeerde Linux command-line tools kunnen draaien in een compatible Windows-omgeving samen met hun favoriete Windows productiviteits- en ontwikkeltools," zegt Turner. Denk aan Office en Vi of Powershell en grep.

WSL evolueert snel en de Creators Update heeft ervoor gezorgd dar deze omgeving dagelijks gebruikt kan worden. Maar het is makkelijker te gebruiken als je goed begrijpt hoe Windows 10 en Linux met elkaar omgaan.