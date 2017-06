7 veranderingen waar je als ontwikkelaar iets mee moet

1. Kies je programmeertaal

Een ontwikkelaar moet allereerst goede code kunnen ontwikkelen. Er wordt van je verwacht dat je jouw ambacht tot in de puntjes verstaat en daarom moet je je programmeertaal goed beheersen. De belangrijkste programmeertalen van dit moment zijn C#, Java en daarnaast zijn Python en Angular sterk in opkomst. Zorg dus dat je daarmee overweg kunt. Aanvullend is het een voordeel als je ook kennis hebt van Javascript, HTML5 en CSS. Van Javascript bestaan wel veel varianten. Daar is het dan ook zaak om een specialisatie te kiezen en die hangt vooral af van wat er in jouw bedrijf mee gedaan wordt.

2. Omgevingen inrichten

In het verleden had je iemand van de operationele afdeling nodig om bijvoorbeeld een testserver in te richten. Tegenwoordig kun je dat als ontwikkelaar allemaal zelf, simpelweg door een script te draaien. Dankzij Infrastructure as Code heb je binnen enkele minuten een omgeving om je applicatie te testen. Voor deze scripts wordt o.a. Python gebruikt. Ook voor beheerders wordt deze scripttaal steeds belangrijker, want zij moeten de scripts kunnen maken of aanpassen. Omdat je toch in een DevOps-team samenwerkt, kun jij als ervaren ontwikkelaar ze daar misschien wel bij ondersteunen.

3. Doorlopend testen

Vroeger werd er vaak pas aan het eind van het ontwikkeltraject uitvoerig getest. Daar kom je nu niet meer mee weg. Tests zijn een integraal onderdeel van het proces geworden. Dat moet ook wel omdat er met continuous delivery en continuous integration continu software ontwikkeld, getest en in productie genomen wordt. Er bestaat veel tooling om dit soort processen te ondersteunen, zoals Selenium voor het uitvoeren van geautomatiseerde tests. Het is onmogelijk om alle tools volledig te doorgronden, maar het basisprincipe is wel steeds hetzelfde. Het gaat er vooral om dat je begrijpt waar tools voor gebruikt worden en dat je je een bepaalde tool snel eigen kunt maken zodra je deze nodig hebt."

4. Infrastructuur en cloud

In welke taal je ook programmeert, het is voor een ontwikkelaar belangrijk om te weten hoe de infrastructuur eruitziet waarop een applicatie draait. Zelfs nu je een omgeving snel en eenvoudig inricht door een scriptje te draaien en je niet met de technische details wordt lastiggevallen. Je moet namelijk altijd de context weten om optimaal gebruik te kunnen maken van de omgeving en er de meest efficiƫnte code voor te schrijven. Je werkt in een team. Samen ben je verantwoordelijk en jouw code moet goed passen in het geheel. Dus kennis van de onderliggende infrastructuur komt het eindproduct ten goede.

5. Security

Clean coding en secure programming worden steeds belangrijker. Dat zorgt ervoor dat code netter, overzichtelijker en veiliger is. Teamleden begrijpen jouw code zo ook beter en sneller, fouten kunnen makkelijker opgespoord worden en er is minder kans dat hackers jouw code misbruiken om een aanval uit te voeren omdat er bijvoorbeeld slordig is geprogrammeerd. Daarnaast is het belangrijk om bij te houden welke recente bedreigingen er spelen en op welke manieren code misbruikt kan worden. OWASP is een voorbeeld van een open source community waar je kunt nalezen welke kwetsbaarheden er ontdekt zijn, zodat je weet welke fouten je vooral niet moet maken in jouw code.

6. Samenwerken

Er wordt veel in teams gewerkt en samenwerking wordt daarmee alleen maar belangrijker. Nu kun je niet altijd rechtstreeks met teamleden praten. Vandaar dat een tool als Slack goed van pas kan komen. Als je niet op kantoor bent kun je via Slack alsnog aan de dagelijkse stand up meedoen. Via video conferencing of door een berichtje in te tikken met wat je vandaag gaat doen. Zo blijf je betrokken zonder er fysiek te zijn. Je kunt het ook automatiseren via een bot. Die maakt dan een rondje bij het team en levert alle informatie af bij de scrum master. Alles wordt opgeslagen, dus je kunt later snel even iets opzoeken. Slack is minder formeel dan e-mail: het is vluchtiger, sneller en laagdrempeliger. Net als bij de koffieautomaat en bij iemand aan het bureau wordt er ook wel eens een grapje mee uitgehaald.

7. Je raakt nooit uitgeleerd

Tegenwoordig moet je niet alleen ambachtelijk kunnen ontwikkelen, maar ook goed in multidisciplinaire teams kunnen samenwerken, en soft skills beheersen. En omdat elk teamlid een eigen specialiteit heeft en er op technologisch vlak steeds meer mogelijk wordt, moet je ook nog eens het nodige van allerlei andere gebieden weten. Gelukkig hoef je niet overal specialist in te zijn. Dat kan ook helemaal niet. Het is belangrijk dat je kunt inschatten welke kennis je nodig hebt en hoe je die het beste in huis haalt. Dat kan via een training, maar sommige dingen kun je ook prima van een collega leren, door een seminar te volgen, of je zoekt de informatie op internet.

Sjon Post is programmamanager bij Computrain