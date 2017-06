Open source-probleem #1: gebrekkige documentatie

Interessant is de discrepantie tussen wat ontwikkelaars vinden dat zou moeten gebeuren en wat ze daadwerkelijk doen. Uit de enquête blijkt dat 93 procent van de ontwikkelaars vindt dat onvolledige of achterhaalde documentatie een groot probleem is, maar zestig procent zegt nauwelijks of nooit documentatie bij te dragen.

Bron: Open Source Survey 2017

Dat gaat niet alleen om documentatie over de code zelf, maar ook om zaken als open source-licenties, wat bijvoorbeeld voor mensen die een project zakelijk willen gebruiken van kritiek belang is. Met andere woorden, een succesvol open source-project kan vallen of staan met goede documentatie.

GitHub werkt samen met bedrijven, academici en andere deelnemers aan de open source-community om data te verzamelen over de ontwikkeling en inzet van de software. Zo krijgen we met data ondersteunde inzichten in dingen die iedereen waarschijnlijk wel aanvoelt: ruzies zijn slecht voor een project, veel open source-code komt vanuit zakelijke projecten en voor beveiliging hebben programmeurs en bedrijven liever open source dan propriëtaire code.