Zo port je een pc-applicatie naar Windows Store

Er is een groot voordeel van het gebruik van de Windows Store als je .appx-applicaties in het Universal Windows Platform (UWP) hebt gebouwd. Ten eerste handel je daarmee updates automatisch af, zodat je niet je eigen updatecode hoeft te schrijven. Ook worden delta's ondersteund - alleen code die bijgewerkt is wordt bijgewerkt in plaats van de hele applicatie - waardoor downloads kleiner zijn.

Omzetten Win32

De Windows Store is geen geniepige manier van Microsoft om het bedrijf een deel van je opbrengst te geven, want je kunt .appx-installers rechtstreeks uitrollen naar gebruikers van Windows 10 en zelfs Windows 10 S (waarbij alleen programma's uit de Store worden toegestaan) of via beheertools van Intune, of het nu voor commerciƫle of interne distributie is bedoeld.

Die veranderde aanpak betekent overigens niet dat traditionele pc-applicaties (win32) niet kunnen draaien op Windows 10 S en je hoeft ze ook niet opnieuw te bouwen als UWP-apps. De Windows Desktop Bridge-tools kunnen de bestaande code gebruiken en herpakken als een UWP-applicatie om naar Windows 10 (en Store-only Windows 10 S) uit te rollen.

Simpel of handmatig

Microsoft heeft een serie van dit soort koppelprogramma's uit te maken om te porten naar andere platforms en UWP-API's. De Desktop Bridge is er eentje om Win32-programma's klaar te maken voor distributie via de Windows Store.

Je kunt het zo makkelijk maken als de code in de Desktop Converter te stoppen en zo complex als UWP-API's in te voegen in de eigen code als onderdeel van een hele platform-migratie. Met de Desktop Bridge kun je het complexer maken, maar je moet dat niet zien als een slechte zaak. Je krijgt er namelijk betere, sterker beveiligde apps voor terug.

Betere security

Met een Windows Store-installatie kun je het programma digitaal ondertekenen om het alleen op een Windows 10 S-pc te kunnen installeren. De Windows Store-installatie maakt ook gebruik van de applicatiebeveiligingsmiddelen van nieuwe Windows-versies. UWP-apps houden applicatiedata via een virtueel register en sandbox gescheiden van het systeem. Het is een heel andere manier van werken vergeleken met de traditionele aanpak waarin programma's volledige toegang hadden tot het systeem.