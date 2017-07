Tijd om afscheid te nemen van Media Player Classic

"Versie 1.7.13 is de nieuwste en waarschijnlijk de laatste versie van ons project. Het aantal actieve ontwikkelaars neemt de laatste jaren af en is uiteindelijk gedaald tot nul. Dat betekent dat het project officieel dood is en deze release zal de laatste zijn," schrijft ontwikkelaar XhmikosR op de Media Player Classic-website.

Het enige dat dit project nog kan redden is als er ontwikkelaars zijn die het project willen overnemen. Er wordt gevraagd om mensen met C/C++ ervaring. Als dat niet gebeurt is het over en uit voor de compacte mediaspeler. Het project bestaat elf jaar en is ooit gebouwd om de steeds logger wordende mediaspeler van Windows te vervangen.

Aasgieren

De ontwikkelaar drukt gebruikers en fans op het hart de speler alleen te downloaden van de officiële site en niet van andere sites. Zeker nu het project dood is, kan het zo zijn dat profiteurs de speler in aangepaste versie aanbieden met malafide wijzigingen. De binaries van de speler zijn digitaal ondertekend zodat er in elk geval gecontroleerd kan worden of de speler legitiem is.

Gebruikers die op zoek zijn naar iets anders, kunnen onder andere uitwijken naar VLC.