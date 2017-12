FCC-baas trollt voorstanders netneutraliteit

In de video laat Pai op een "humoristische" manier weten dat gebruikers niet bang hoeven te zijn dat er niets verandert. "Je kan nog gewoon Netflixen, je kan nog gewoon gamen, je kan nog gewoon je inkopen doen en lekker je voedsel instagrammen," aldus Pai.

Boze voorstanders en techbedrijven zeggen nooit beweerd te hebben dat deze dingen allemaal niet meer zouden kunnen na het afschaffen van de netneutraliteit. Het kan alleen wel zo zijn dat dataverkeer van concurrerende partijen wordt geknepen om andere partijen voorrang te kunnen geven.

Business Insider haalt een voorbeeld aan uit Portugal met bundels bovenop 'basisdata', met bijvoorbeeld een social pakket voor apps van sociale netwerken, een streamingbundel voor diensten als Netflix of Hulu, of een berichtenpakket voor apps als WhatsApp en Skype.

Die bundeling levert een probleem op voor de hele techsector in de zin dat het concurrentie in de kiem smoort. Als (een deel van) 325 miljoen Amerikanen zich abonneren op een bundel met Netflix en Hulu, blijven dat de grote videospelers. Een dienst met een interessantere catalogus of betere kwaliteit, zelfs eentje die uit Europa zou komen, zou zonder stevig gelobby bij providers onder de basisdata vallen.

In het ergste geval, zouden providers zelfs lage capaciteit leveren met de basisverbinding en investeren in verbeteringen ten faveure van de premiumbundels. Dat zou betekenen dat het voor nieuwkomers al helemaal geen doen is om nog te concurreren, want je zou een haperende en constant bufferende streamingdienst lanceren.

