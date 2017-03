Nieuw type SDRAM komt eraan

Analisten hadden verwacht dat dit niet ontwikkeld zou worden en dat DDR4 de laatste generatie zou zijn. Andere geheugentypes zouden langzaam het oude RAM vervangen, maar er is de laatste jaren niet veel gebeurd in de ontwerpen van pc's en servers, waardoor er een behoefte is ontstaan aan een betere specificatie.

Dagen geteld?

DDR5-DIMM's hebben twee keer de capaciteit van DDR4. Het is niet duidelijk wanneer fabrikanten DDR4 gaan uitbrengen. Het is logisch dat het eerst in servers en high-end gaming-pc's verschijnt en daarna pas breder in laptops en andere apparaten. Een energiezuinige vorm van DDR5 zou voor mobiel geschikt kunnen zijn; de nieuwe Galaxy S8 van Samsung heeft bijvoorbeeld LPDDR4-geheugen (Low Power).

Ook moeten chipfabrikanten en producenten van moederborden DDR5 gaan ondersteunen en dat duurt waarschijnlijk nog een jaar nadat de specificatie is verschenen. Ondertussen lijken de dagen van DRAM geteld met onder meer niet-vluchtige werkgeheugens, zoals Optane-DIMM's die volgend jaar op de markt komen. Deze onthouden data als de computer is uitgeschakeld en hebben daarmee een voordeel ten opzichte van DRAM.

Meer geheugentypes

Maar er zijn meer alternatieven, zoals snellere HBM2 en GDDR5X, die vooral worden gebruikt in de energieverslindende grafische processors. Een nieuwe vorm van 3D-geheugen met de naam Hybrid Memory Cube (HMC) wordt momenteel gebruikt in de supercomputerchips die Intel maakt onder de naam Xeon Phi.

Maar er kan vraag ontstaan naar DDR5 omdat applicaties steeds meer in-memory worden gedraaid. Bedrijven als Dell en HPE verdubbelen de geheugencapaciteit in hun servers ettelijke malen om dit soort applicaties op grote schaal aan te kunnen.

Geheugenstandaardenorganisatie JEDEC werkt ook aan een nieuwe vorm van hybride-geheugen (NVDIMM-P). NVDIMM is niet-vluchtig geheugen dat flashgeheugen en DRAM in een DIMM-slot combineert. Dit soort geheugen is bedoeld voor toepassingen als databases, die een combinatie van flash en DRAM gebruiken voor cachen en verwerken.