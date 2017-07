Microsoft: Afschrijving Windows 10-pc's schuld van Intel

Gebruikers die hun systeem met Cloverview-processor proberen te upgraden naar versie 1703 (Creators Update) krijgen sinds kort de foutmelding: "Windows 10 is no longer supported on this PC, Uninstall this app now because it isn't compatible with Windows 10." (of foutcode 0xC1900209 ).

Microsoft heeft toegegeven de processoren niet langer op deze manier te ondersteunen. Computers met Cloverview-processoren zullen geen upgrade krijgen naar de Creators Update. Dit is echter geen onwil van Microsoft, maar van Intel, aldus een Microsoft-woordvoerder.

"Als een hardware-partner stopt met het geven van ondersteuning voor een apparaat of component en geen drivers, firmware of andere updates meer uitbrengt, betekent dat dat het apparaat niet goed werkt onder Windows 10."

De Atom Z2760, Z2520, Z2560 en Z2580 zijn 32-bit-processoren en worden gebruikt in netbooks en low-end pc's. Intel ondersteunt deze processoren niet meer en werkt niet langer meer aan nieuwe drivers voor deze chips. Hierdoor is het voor Microsoft niet mogelijk de processoren goed te kunnen ondersteunen in toekomstige versies van Windows 10.

Beveiligingsupdates

Microsoft heeft aangegeven de Clover Trail-gebruikers niet in de kou te willen laten staan en de ondersteuning van de Anniversary-update te verlengen van maart 2018 tot januari 2023. Gebruikers kunnen dan misschien geen gebruik meer maken van de nieuwste features van Windows 10, maar zij zijn in elk geval veilig. De systemen worden dan net zo lang ondersteund als Windows 8.1.