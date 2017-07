Robotstofzuiger-bouwer verkoopt data van je huis aan de hoogste bieder

De nieuwere modellen (Roomba 980 en nieuwer) hebben onder andere een (low res) camera aan boord om de layout van het huis, waar zij hun werk doen, sneller en makkelijker inzichtelijk te maken. Deze stofzuigers kunnen verbonden worden met het Wifi-netwerk en apps om onder andere op afstand de opdracht te geven te beginnen met schoonmaken.

"Er is een volledig ecosysteem van dingen en diensten die een smart home je kunnen geven als je een gedetailleerde kaart hebt van het huis dat de gebruiker met je heeft gedeeld," vertelt Colin Angle, CEO van iRobot in een interview aan Reuters.

Opt-out?

Angle zegt in dat zelfde interview dat deze data niet verkocht wordt zonder toestemming van gebruikers, maar in de privacy-voorwaarden staat echter dat het bedrijf verzamelde data rustig mag delen met of verkopen aan andere partijen. Een groot gedeelte van de Roomba-gebruikers heeft deze voorwaarden waarschijnlijk niet gelezen en blindelings geaccepteerd.

Er is gelukkig nog wel een opt-out-mogelijkheid. Dit kan gedaan worden via de iRobot Home-app. Angle denkt dat deze verzamelde informatie goed van pas kan komen voor bedrijven als Amazon, Apple of Google aangezien zij allemaal al een slimme thuis-assistent hebben (of eraan werken) en deze ruimtelijke informatie een welkome toevoeging kan zijn. De Roomba is op dit moment al compatibel met Amazon's Echo en aan compatibiliteit met de rest wordt gewerkt.