Zo stream je makkelijk draadloos naar je scherm via Miracast

Sinds deze maand is het mogelijk niet alleen HD-video te streamen via deze standaard, maar ook 4K. Gebruikers kunnen nu draadloos het beeld van hun Miracast-compatible smartphone, tablet of laptop spiegelen naar elke Miracast-compatible receiver als een TV, projector of monitor. Alles wat je op je apparaat kan zien, is ook zichtbaar op je tv.

Het belangrijkste onderdeel van deze technologie is de Wifi-direct standaard. Deze maakt het mogelijk point-to-point verbindingen tussen verschillende apparaten te maken zonder tussenkomst van een router. Miracast gooit daar een fabrikant-neutrale wrapper overheen die streamen van video met een 1080p-resolutie en 5.1 surround sound ondersteunt. De standaard beveiligt deze verbinding ook met een WPA2-encryptie zodat beschermde Blu-ray en Netflix video's rustig door de lucht kunnen worden gestuurd.

Begin deze maand is de standaard uitgebreid waardoor de resolutie kan worden verhoogd tot 4K. Daarnaast heeft Miracast striktere latency-standaarden en betere A/V synchronisatie om de algehele streaming-ervaring te verbeteren. De peer-to-peer eigenschappen van een Miracast-verbinding betekent dat mirroring veilig gedaan kan worden zonder een internetverbinding. De apps en content worden direct naar het apparaat gestreamed in tegenstelling tot internet-connected oplossingen als Google's Chromecast.

Bedrijven kunnen deze standaard gebruiken voor videoconferencing, presentaties en prototyping terwijl thuisgebruikers makkelijk video's games en foto's kunnen streamen naar hun tv.

Lees ook: 9 kant-en-klare mediacenters