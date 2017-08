Moet een smartphone een koptelefoon-aansluiting hebben of niet?

Motorola deed het eerder al met de Moto Z en Moto Z Force (De Play heeft [gelukkig?] wel een jack-aansluiting), Oppo liet de aansluiting ook achterwege op de R5, HTC, LeEco en Le Max hebben ook exemplaren zonder de koptelefoonaansluiting en ook Apple heeft de ruim honderd jaar oude connector met pensioen gestuurd. Er zijn steeds meer fabrikanten die, ondanks het harde tegengeluid van consumenten de verbinding de deur uit doen.

Toch zijn er fabrikanten die de aansluiting nog rustig toevoegen aan hun toestel. De nieuwe Galaxy S8-toestellen van Samsung hebben bijvoorbeeld nog gewoon een Jack-aansluiting en ook Google's Pixel heeft de connector nog gewoon. Sterker nog, Google sneerde zelfs nog even naar Apple in z'n reclamespotjes naar het feit dat het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant wél een jack-aansluiting had.





Groot was dan ook ieders verbazing toen gisternacht een gerucht de wereld in werd geholpen dat de Pixel 2 en Pixel XL 2 geen koptelefoonaansluiting zullen bevatten. Reden genoeg voor veel twitteraars om hun woede, verbazing en onvrede te uiten.

@hallstephenj definitely won't be getting one then! — William Germscheid (@Hamm1337)3 August 2017

@hallstephenj Shame. I was thinking of buying one until now — Justin Case (@zymbaluk)3 August 2017

@hallstephenj Why!? Beyond stupid. Literally my biggest gripe of my 7 Plus. — Thor Schroeder (@thorms11)3 August 2017





Het is natuurlijk nog maar de vraag of het daadwerkelijk gaat gebeuren. Het is slechts een gerucht en ondanks de geruchten vorig jaar dat de Samsung Galaxy S8 geen Jack-aansluiting zou hebben, was dit uiteindelijk toch het geval. Laten we daarom niet te snel conclusies trekken en kijken waar het schip strandt. Wij zijn alleen wel erg benieuwd hoeveel waarde mensen hier hechten aan de jack-aansluiting.

