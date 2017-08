AMD's Ryzen haat Linux

Vorige week kwamen de eerste klachten op verschillende fora en op Reddit van gebruikers die claimden last te hebben van crashes (segmentetion faults) als zij software compileren onder Linux. Onder ander op het AMD-forum melden ontwikkelaars last te hebben van willekeurige crashes van de compiler.

Het gaat voornamelijk om zware pakketten waar de processor van over z'n nek gaat. Op basis van deze klachten hebben de mensen van Phoronix meerdere stresstests uitgevoerd om te kijken of het probleem makkelijk te reproduceren is. Het team gebruikte, naast hun eigen benchmark-software, een testscript van een ontwikkelaar die zichzelf Suaefar noemt.





Het probleem is enkele dagen geleden gemeld aan AMD en het bedrijf heeft gisteren de problemen erkend. AMD heeft in een telefoongesprek met Phoronix dat het een zeer complex probleem is dat maar in enkele gevallen bij bepaalde workloads optreedt onder Linux. Het bedrijf noemt het daarom ook het marginality-problem. Dit probleem speelt zich overigens niet alleen af op Linux-systemen. Ook op andere Unix-achtigen komt het probleem voor.

Dit probleem doet zich gelukkig niet voor op Epyc en ThreadRipper-systemen. Gedupeerden kunnen contact opnemen met de klantenservice van AMD. Het bedrijf heeft verder ook beloofd hun hardware beter te testen op Linux-systemen.