AMD Threadripper vs Intel Core i9, strijd der titanen

Het is jaren lang zo geweest dat, als je de snelste, krachtigste processor wilde hebben je automatisch voor Intel ging als je geld wilde besparen je ging voor AMD. Nu de laatste fabrikant met de Threadripper op de proppen komt lijkt het alle kaarten in handen te hebben. Een lage prijs én de beste prestaties.

Toch heeft Intel niet stilgezeten en geprobeerd de hype van AMD te overtroeven met de Core i9. Wij hebben beide chips uitgebreid aan de tand gevoeld en beide leken als winnaar uit de bus te komen. Zoals veel dingen in het leven hebben ze sterke en zwakke punten waardoor het een kwestie van prioriteiten wordt.

Als je iemand bent die het vooral moet hebben van single threaded prestaties (waaronder games), dan is de Core i9 met z'n hogere kloksnelheden de betere keuze voor je. Op alle andere gebieden veegt de Threadripper 1950X de vloer aan met de chip van Intel.

Prijstechnisch

Als je de twee processoren met elkaar vergelijkt komt het erop neer dat er meestal op twee dingen wordt gelet: prijs en prestaties. Wij testen meestal niet elke chip in een familie maar reviewen vooral de vlaggenschepen.

De prijzen van beide chips kan door beide fabrikanten nog worden aangepast dus het is handig om vlak voor aankoop nog even te kijken of de prijs van je processor nog steeds de moeite waard is. Wij houden de prijzen aan die de fabrikanten ons stuurden en dat is ook voor jou een mooi beginpunt.