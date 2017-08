Wissel je Blu-Ray rips in luttele seconden draadloos uit

De technologie is nog steeds volop in ontwikkeling en wordt gesteund door grote mobiele fabrikanten als Samsung en Foxconn, weet persbureau Reuters. Kiss draait om om een draadloos signaal met een hoge frequentie, tussen de 30 en 300 Ghz (EHF). Een dergelijk hoge frequentie betekent een laag bereik, maar hoge bandbreedte.

De tech is al enkele jaren in ontwikkeling en de bedoeling is om bestanden met 6 Gbps tussen twee apparaten die je naast elkaar houdt uit te wisselen. Het bedrijf erachter van Nests Tony Fadell, Keyessa, is opnieuw onder de aandacht omdat nu grote fabrikanten als Samsung en Intel hebben geïnvesteerd in de startup.

Ook zou Andy Rubins op handen zijnde Essential Phone - die binnenkort toch echt zou moeten verschijnen - de draadloze technologie mogelijk bevatten.