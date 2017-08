Alles wat je moet weten over de nieuwste Xbox

FAQ over de Xbox One X, die in november verschijnt.

Eerder deze zomer haalde Microsoft het doek van de langverwachte 4K-ready console die eerder bekend stond onder de naam Project Scorpio. De opvolger van de Xbox One heet Xbox One X en hij werd officieel aangekondigd op gamingcongres E3. Afgelopen weekend kondigde het bedrijf aan dat de console nu als pre-order beschikbaar is. Het apparaat kost 499 euro en in november komt hij officieel uit.

We staan even stil bij de specificaties en features die de console biedt en hoe hij zich verhoudt tot de eerdere Xbox One en rivaliserende systemen als de PlayStation 4. Hier volgen de details en enkele veelgestelde vragen:

De ruwe technische specificaties zijn fors. Hieronder zie je ze vergeleken met andere opties op dit moment:

Er zijn twee belangrijke upgrades ten opzichte van de vorige console, met AMD's nieuwe accellerated processing unit (APU) als belangrijkste. De eerdere console had 12 Radeon graphics- cores die 853 MHz klokten. In de Xbox One X zijn dat er 40 die 1172 MHz klokken. Grafische kaart RX 580 van AMD heeft 36 cores die tussen 1275 en 1340 MHz draaien. In feite heeft Microsoft een grafische kaart van 200 euro in de machine gepropt.

Anders gezegd: de console heeft 6 teraflops aan ruwe kracht, net iets minder dan de 6,17 die je hebt met een RX 580, maar dan in een kleinere ruimte. Het is een stuk hoger dan de dichtsbijzijnde concurrent, de PlayStation 4 Pro die 4,2 heeft en helemaal boven de gewone PlayStation 4 die 1,84 tflops haalt. Hij is zelfs sneller dan de RX 570 (5,1) en 560 (2,6) van AMD.

