Slim etiket verkleurt wanneer eten bederft

De papieren sensor is ontwikkeld door biowetenschappers van de Clarkson-universiteit die de eerste resultaten gisteren presenteerden op een congres in Washington. De sensor is gemaakt om antioxidanten te detecteren die verschijnen als producten over de datum gaan. Hij ziet nu met succes oxidatieve stress, bepaalde zuren en catechine en verkleurt zodra een vastgestelde concentratie wordt bereikt.

De nieuwe methode is volgens de resultaten beter dan andere technieken om antioxidanten te detecteren. Vanwege de portabiliteit van de testmethode is hij ook toe te passen om slimme sensoren te bouwen die op afstand bederf scannen, bijvoorbeeld in opslagplaatsen of in de winkel.

Verder kan er veel meer mee worden gedaan dan bedervend eten opmerken, de onderzoekers zien toepassingen in botanische wetenschap om nauwkeurige metingen in het veld te kunnen verrichten, zonder daarvoor logge apparatuur waarvoor specialistische kennis nodig is te hoeven sjouwen. Deze sensor is klein en eenvoudig te gebruiken.