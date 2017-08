De 7 beste moederborden voor je Ryzen Threadripper

AMD's "geheime wapens" zijn cores, cores en nog eens cores. Dat kan je zien als je kijkt naar de Threadripper 1950X. Zoveel hardware op één chip vraagt om grotere processoren. Grotere processoren hebben grotere sockets nodig en speciaal voor deze lijn zijn de X399-moederborden in het leven geroepen.

Alle X399-moederborden draaien om de reusachtige TR4-socket en zijn dus niet compatible met de mainstream Ryzen-processoren. Aan de andere kant betekent dat dat Threadripper-systemen mogelijkheden hebben die de rest van AMD's processoren niet hebben zoals quad channel memory-ondersteuning, acht DIMM-sloten, 64 PCI-E lanes.

Het nadeel daarvan is alleen wel weer dat dit de prijs van de moederborden flink omhoogdrijft. Deze zijn zelfs duurder dan Intel's prijzige Extreme Edition borden.

Koeling

Voordat we beginnen met de moederborden, moeten we nog even melden dat je je ook nog even moet focussen op de CPU-koeler. De Hoge TDP (180 Watt) en de gigantische chip (met 4096 pins) is de kans groot dat lang niet elke koeler past, zeker luchtkoelers.

Gelukkig levert AMD een bracket mee met elke Threadripper om er zeker van te zijn dat veel bestaande vloeibare koelers compatible zijn. Denk hierbij aan de Corsair Hydro H100i V2 of de NZXT Kraken X62. AMD heeft een lijst waarin je kan zien welke coolers je kan aanschaffen voor je processor.