3 gadgets die je dwingen gevoelige data af te staan

Gebruikers zijn inmiddels wel gewend dat bedrijven hun voorwaarden (stilletjes) aanpassen. In sommige gevallen wordt er nog wel gemeld dat er iets is gewijzigd en gebruikers hoeven meestal alleen maar op de acceptatie-knop te drukken om verder te gaan. Verschillende bedrijven lijken daarbij de grens op te willen zoeken en steeds meer data te willen verzamelen die eventueel gedeeld kan worden met derden. Veel gebruikers zijn daar niet van gediend en klagen steen en been. In sommige gevallen worden diensten zelfs de rug toegekeerd.

Allemaal leuk en aardig, een nieuwe (alternatieve) dienst is al snel gevonden, maar wat nou als het gaat om hardware. De laatste tijd zijn er enkele fabrikanten die hetzelfde proberen, maar dan met hun slimme hardware. Gebruikers moeten deze nieuwe voorwaarden accepteren, anders hebben kan het zomaar zo zijn dat de hardware functionaliteit verliest of helemaal niet meer werkt. Op zoek gaan naar alternatieven is een dure grap. Wij hebben namelijk nog geen gevallen gehoord waarbij gebruikers hun hardware kunnen inleveren en hun geld terugkrijgen als zij de nieuwe voorwaarden niet accepteren.

Wij bekijken enkele gevallen waarbij de fabrikant de privacyvoorwaarden in zoverre wijzigt dat het meer privacygevoelige data verzamelt en deze in sommige gevallen zelfs deelt met derden.