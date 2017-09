3 gadgets om veiliger te fietsen met muziek

Fietsen met muziek is geen goede combinatie, maar we doen het hier in Nederland veel. Met een in-earhoofdtelefoon of een grote schelpkoptelefoon hoor je de omgeving niet meer en dat kan onveilige situaties opleveren. In landen als Frankrijk is het daarom verboden om te fietsen met een koptelefoon op, maar in Nederland kun je fietsen met muziek op, hoewel organisaties als Veilig Verkeer Nederland dat met klem afraden.

Een van de bezwaren tegen het fietsen met muziek het afsluiten van omgevingsgeluiden. Daarnaast zijn muziekgenietende fietsers soms even bezig met de bediening van de playlist of het volume en dat leidt ook tot onveilige verkeerssituaties. Diverse fabrikanten hebben daar oplossingen voor bedacht en we laten hier een paar de revue passeren.

1. Botgeleidende hoofdtelefoon

Botgeleiding bestaat al behoorlijk lang: de eerste botgeleidende gehoorapparaten werden al in de jaren zeventig ingezet. Botgeleidende hoofdtelefoons zie je ook steeds vaker. Onder meer Google experimenteerde met deze methode van geluidsweergave met Google Glass. Zulke koptelefoons sturen trillingen door je schedelbot bij het oor door, zodat je geluid hoort zonder dat er direct audio je oor wordt ingepompt.

Ze zijn op de markt van diverse merken, vooral de exemplaren van Aftershokz zijn redelijk populair bij buitensporters. Bij dergelijke hoofdtelefoons heb je een trillingsplaatje voor je oren in plaats van een dopje in je oor. Deze modellen hebben een extra eenheid die je moet opladen om de trillingen te genereren en je verbindt ze in de regel via een 3,5mm-jack naar je smartphone, mp3-speler of ander audio-apparaat.

Nou heeft een van onze redacteuren zo'n koptelefoon voor het hardlopen. Pluspunt is dat je de omgeving inderdaad duidelijk hoort, maar een minpunt is dat de muziekkwaliteit bijzonder laag is. Het klinkt eigenlijk bijna alsof je een koptelefoon boven je oor hebt hangen in plaats van erin. De nieuwere modellen hebben minder last van geluid dat door anderen te horen is dan de versies van enkele jaren geleden.

Toch is het een hele verbetering ten opzichte van het alternatief dat de meeste mensen kiezen: muziek in het oor en het verlies van ruimtelijk bewustzijn dankzij je gehoor.