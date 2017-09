De toekomst van harde schijven zit in glas

Nu zelfs 1 TB SSD's betaalbaar worden lijken zelfs de goedkoopste laptops uitgerust met een SSD waardoor harde schijf-bouwers hun waar nog minder snel kunnen slijten. De enige manier om nog te kunnen concurreren met deze tak is door de schijven stukken groter te maken. Vergeet 3 TB of 6 TB harde schijven, we gaan nu voor 12 en 14 TB schijven tegenwoordig. Dat wordt gedaan door zoveel mogelijk schijfplatters in de behuizingen te proppen en helium te gebruiken om wrijving te verlagen.

Deze oplossing is slechts een tijdelijke oplossing. Schijfbouwers lopen nu tegen natuurkundige limieten aan. Een Japans Bedrijf, Hoya Corp denkt de oplossing te hebben. Het bedrijf liet aan Nikkei Technology weten dat het gelooft dat glassubtraten, die al in enkele 2.5 inch notebook drives worden gebruikt, kunnen worden ontworpen voor 3.5 inch desktop- en server-schijven.

Voordelen van glas

Hoya zegt dat het gelooft dat 3.5 inch harde schijven uiteindelijk zullen afstappen van aluminium substraten omdat glas steviger, gladder en platter is dan aluminium waardoor het mogelijk is meer platters in de behuizing te kunnen stoppen.

Het bedrijf heeft al verschillen glazen substraten als prototype uitgebracht. Deze zijn tussen de 0,5 en 0,381 millimeter dik. Hierdoor zouden er ongeveer 12 platters in een enkele 3.5 inch hardeschijf kunnen worden gestopt. De huidige hoge capaciteit 12 TB schijven hebben zeven substraten en de gemiddelde 3 TB schijf, twee.

Een ander voordeel is dat glas beter bestand is tegen hitte dan aluminium waardoor het minder snel uitzet als het wordt verwarmd. Hoya heeft al wat ervaring op het gebied van glazen schijven. Het bedrijf zal het echter op moeten nemen met bedrijven als Western Digital en Seagate, twee grootmachten in de harde schijf-branche. Deze fabrikanten zouden soortgelijke projecten kunnen starten en Hoya voorbijstreven, maar aangezien Hoya een partner is, lijkt dat niet zo snel te gebeuren.

Hoya zegt een 20 TB schijf te kunnen produceren rond 2019, maar of dat voldoende zal zijn om het fabricageproces te laten switchen van aluminium is nog maar de vraag.