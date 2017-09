Samsung belooft 7nm-chips in 2018

Samsung bevestigt in een persbericht dat de ontwikkeling van 7 nanometer-chips met EUV-lithografie op schema ligt en de eerste productie moet in de tweede helft van 2018 gebeuren. Hoewel Samsung niet in details treedt, gaat dat logischerwijs om testproductie, daar fabrikanten nog niet klaar zijn voor deze nieuwe procestechnieken.

Nieuwe GeForce-kaarten

TSMC bijvoorbeeld, is maar net klaar voor 12 nanometer en heeft deze chips in massaproductie genomen. De nieuwe GPU's van Nvidia, een partner van de Taiwanese chipmaker, bevatten de efficiëntere chips. De nieuwe GeForce-kaarten met 12 nm-FinFETs worden in het laatste kwartaal van dit jaar geproduceerd en moeten na de jaarwisseling in de winkel verschijnen.

Kleinere chips kunnen met de gangbare lithografieprocessen niet worden geproduceerd en daarom is extreme ultraviolet (EUV) al enige jaren dé oplossing om met nieuwe frequenties nog fijner te kunnen etsen. Dit is een enorm gevoelig proces en hoewel er bij de meeste fabrikanten met EUV is geproduceerd, gaat het om uitrol op kleine schaal.

Daarom is het logisch aan te nemen dat Samsungs 7nm-chipambitie meer gaat over een testronde dan om productie op schaal. Over een paar dagen zal Samsung zijn nieuwe roadmap verder toelichten op een halfgeleidercongres in Japan en horen we meer over de ambities van het bedrijf.