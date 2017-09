Alles wat je moet weten over HDR TVs

Wat is HDR eigenlijk? Het is een term die je niet alleen hoort als er over televisies wordt gesproken, maar ook als je foto's maakt met je smartphone. In het geval van televisies en schermen in het algemeen gaat het om een groter verschil in lumen (simpel gezegd een meeteenheid voor helderheid) tussen de donkerste en de lichtste tint. Veel goedkopere Tv's kunnen dat verschil niet altijd even goed weergeven.

Het verschil tussen het helderste wit en het donkerste zwart wordt in de TV-wereld ook wel de contractratio genoemd. Leveranciers mijden deze metingen overigens als de pest. Dat komt deels omdat de contrast ratio-specificatie een tv onterecht slecht kan neerzetten of juist veel beter dan het apparaat eigenlijk is.

OLED Tv's, die bijna perfecte zwartwaarden kunnen weergeven, moeten heldere gebieden extra helder maken om het HDR-effect te creëren. Die hoge contrastratio zorgt ervoor dat OLED-schermen zulke levendige kleuren kunnen produceren, zelfs met niet-HDR-materiaal.

De lekkende shutter-elementen van LCD Tv's laten een hoop licht door. Dat zorgt ervoor dat zwarte gebieden meer op donkergrijs lijken. Als je HDR-beelden met LCD-tv's wilt produceren moet je de helderheid van de lichtste gebieden intensiveren. Veel goedkope(re) Tv's kunnen deze helderheid niet leveren en dus geen HDR-beeld weergeven (al claimen sommige fabrikanten van wel), maar dit is niet alles, het HDR-verhaal kent nog een kant...

Samsung's prijzige QLED Tv's produceren de meest levendige HDR-beelden tot nu toe, al zijn de zwartwaarden wel iets minder dan die van de OLED-concurrenten