Makers muzikale tampon winnen Ig nobelprijs

De wetenschappers hebben de prijs in de categorie verloskunde in de wacht gesleept.

De Ig Nobelprijs is een parodie op de Nobelprijs en wordt een week voor de echte Nobelprijsuitreiking gehouden. De Ig Nobelprijs wordt uitgereikt aan uitvinders en hun onderzoeken waar men eerst om moet lachen, maar je later aan het denken zetten.

Wij schreven vorig jaar al over de Babypod. Het is al verscheidene keren onderzocht door verschillende instanties en onafhankelijke wetenschappers. Foetussen reageren op muziek en geluiden van buitenaf. Deze schijnen veelal een positief effect te hebben op de ongeboren vrucht. Uit de laatste studie van Barcelona Gynecology Clinic Institut Marquès is gebleken dat foetussen al geluiden kunnen horen vanaf de zestiende week.

De Babypod zorgt ervoor dat de foetus muziek luid en duidelijk kan horen zonder vervorming of demping, iets wat wel gebeurt als een speaker tegen de buik aan wordt gehouden. De Babypod moet als een tampon worden ingebracht. Marisa López-Teijón, Álex García-Faura, Alberto Prats-Galino, en Luis Pallarés Aniorte sleepten de prijs in de wacht in de categorie verloskunde.