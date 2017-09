6 extreem slecht te repareren apparaten

De tijd dat je de accu van je smartphone zelf makkelijk kan verwisselen, je touchscreen kan vervangen of extra geheugen in je laptop plaatst is voorbij. Steeds meer hardware laat zich niet makkelijk meer repareren. Dat lijkt haaks te staan op alle claims die worden gemaakt steeds beter te letten op het milieu en alles makkelijker te willen maken voor de consument.

Aan de andere kant strijden bedrijven tegen "het recht om te repareren". Dit recht moet consumenten en 3rd-party reparateurs de mogelijkheid geven makkelijk en snel hardware te repareren. Gelukkig lijkt het erop dat fabrikanten deze strijd verliezen, tenminste, in Europa. Enkele maanden geleden had het Europese parlement een wet aangenomen die gebruikers "het recht om hardware te kunnen repareren" geeft.

En dat is hard nodig want als we kijken naar reparatiesite iFixit, zien we dat het bedrijf jaar in jaar uit met lage cijfers strooit. Vandaag bekijken wij verschillende voorbeelden van fabrikanten die slecht tot zeer slecht uit de bus komen en dus een 2 of lager krijgen.