Tim Cook: 1159 euro voor iPhone is een koopje

"De iPhone is zo belangrijk in ons dagelijks leven en mensen willen er steeds meer mee kunnen doen. Dus stoppen wij meer technologie in het apparaat om gebruikers de mogelijkheid te geven meer te kunnen doen met de iPhone. Ons doel is niet het maken van gigantische winsten, maar om een product te maken dat de levens van mensen verrijkt," aldus Cook.

De Apple-baas vertelde in het interview verder dat er tegenwoordig niet zoveel mensen meer zijn die in één keer 1000 dollar neerleggen voor hun toestel, maar bijvoorbeeld hun oude iPhone inruilen, maandelijks aflossen of een abonnement sluiten bij een provider die als beloning extra kortingen geeft.

Op die manier moet het hoge prijskaartje toch meevallen voor de gemiddelde consument, bovendien krijg je, volgens Cook, toch echt veel waar voor je geld. De presentatrice grapt nog eventjes over het bedrag in combinatie met het juist weglaten van onderdelen als de home-knop en de jack aansluiting. Cook gaat verder niet in op de koptelefoonaansluiting-grap maar zegt over het weglaten van de homeknop wel dat er misschien veel gebruikers zijn die van deze knop houden, maar dat het hebben van een volledig scherm nog veel geliefder zal zijn.

De iPhone X (64 GB) gaat in Nederland 1159 euro kosten, de 256 GB-versie zal voor 1329 euro over de toonbank gaan.