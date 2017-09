7 trucs om het maximale uit je Ryzen-pc te trekken

AMD heeft met de Ryzen-processoren laten zien dat het nog steeds een geduchte concurrent is van chipgigant Intel. Als we de benchmarks erop naslaan zie je dat de processoren van AMD in veel gevallen gelijk opgaan met de toppers van Intel en er in sommige gevallen zelfs gehakt van maakt, en dat voor de helft van de prijs. Niet slecht, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Als we kijken naar de prestaties op game-gebied, zie je dat Intel zich nog aardig staande weet te houden en het soms zelfs beter doet. Ook in single-threading-situaties slaat Intel hard terug.

Dat kan beter. Gelukkig zijn er nog wat tweaks en trucs waarmee je net dat beetje extra uit je Ryzen kan persen. Wij kijken hiervoor niet alleen maar naar softwarematige trucs, maar ook naar de hardware.

Kies het juiste moederbord

Misschien een beetje een open deur, maar we noemen 'm toch even aangezien er nog steeds veel mensen de kat uit de boom kijken en nog niet zijn overgegaan tot aanschaf. Het kiezen van het juiste moederbord. Alle Ryzen chips zijn compatible met AMD's nieuwe AM4-moederborden, maar er worden verschillende chipsets gebruikt die de prestaties van je systeem behoorlijk kunnen beïnvloeden. Sommige chipsets ondersteunen verschillende interfaces als USB 3.0-poorten en NVMe-drives terwijl andere je de mogelijkheid geven je processor te overklokken en meerdere videokaarten te gebruiken. In dit artikel kan je lezen welke moederborden het beste bij jouw wensen en eisen passen.