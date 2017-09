Achterkant iPhone 8 duurder dan scherm

Gebruikers die de AppleCare+ verzekering hebben, kunnen voor 29 euro hun scherm laten vervangen of repareren. Omdat de achterkant van deze toestellen ook van glas was, waren veel gebruikers in de veronderstelling dat deze prijs ook gold voor de achterkant. AppleInsider heeft echter laten weten dat Apple beschadigingen aan de achterste glasplaat schaart onder de categorie "andere schade" wat betekent dat er 99 euro betaald moet worden om deze te vervangen.

Klodders lijm

Waarschijnlijk wordt het voor de achterkant een hogere prijs gerekend omdat Apple het hele frame vervangt. De glasplaat is namelijk behoorlijk goed vastgelijmd aan het frame. De mensen van iFixit hebben geprobeerd de glasplaat los te maken om te kijken hoe makkelijk (of moeilijk) deze te vervangen was. Het lukte met veel pijn en moeite de achterkant van de iPhone 8 los te krijgen. Er werd behoorlijk veel lijm ontdekt en er moest zoveel kracht worden gezet dat het metalen frame verboog.





De iPhone 8 Plus was een ander verhaal. Er was zoveel lijm gebruikt dat het de mensen van iFixit niet lukte de glasplaat los te krijgen. De gebruikte lijm bleek tegen zeer hoge temperaturen te kunnen waardoor het metalen frame eerder zacht werd dan de lijm. Het lukte niet de glasplaat te verwijderen zonder het te breken.





Ondanks deze tegenslagen krijgen de smartphones een 6 van iFixit omdat de rest van de onderdelen redelijk makkelijk te vervangen is. Als je glazen achterkant echter kapot gaat, zal je een heel nieuw frame moeten aanschaffen waardoor reparatie een dure en langdradige aangelegenheid wordt.