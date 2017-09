Alles wat je moet weten over Intel Core i9

Intel voelt de hete adem van chipmaker AMD in de nek en de zorgen van het bedrijf dat het niet meer de spannendste chip te bieden heeft, levert de Core i9 op. We hebben de Core i9-7980X met zijn 18 kernen en de Core i9-7960X met 16 allebei getest, en het blijken heel capabele chips te zijn. Mensen met AMD Threadripper kunnen blij zijn dat de chip fors goedkoper is (zo'n 1000 euro goedkoper zelfs) maar in performance moet AMD opnieuw zijn meerdere erkennen in Intel.

Wat we in deze uitgebreide analyse vooral aan bod wilden laten komen is dat het heel belangrijk is waar je de chip precies voor wilt gebruiken. Het enorme aantal cores maakt de Core i9 ideaal voor multitasking (zoals spelen, opnemen en streamen van games tegelijk) of het maken van content. Voor alle overige doelen is Threadripper gezien zijn prijs/kwaliteit-verhouding een veel competitievere keuze.

Wat zijn de specificaties?

De specificaties die er het meest toe doen gaan om de prestaties. De rauwe kloksnelheid bepaalt hoe snel een thread kan worden aangesproken en de kern en threadcounts hoeveel taken parallel kunnen worden uitgevoerd. Wat deze punten betreft, komt de Core i9-serie uit aan de top, maar daar betaal je dan ook voor.

Intel heeft de hele lijn aangekondigd en ze zijn allemaal ontgrendeld zodat je kunt overklokken. Core i9's variëren in prijs van 1100 tot 1900 euro (Extreme Edition), met i7 zit je op een lager prijspunt met 350 tot 800 euro en de i5 is nu de goedkoopste klasse met een eurootje of 250.