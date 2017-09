Robot verandert gedaante door verhitting

MIT ontwikkelde Primer, een kleine robot die in verschillende vormen kan transformeren. Daarvoor rolt de robot zich op een exoskelet dat klaarligt in de vorm van een vlak plaatje. Door dat element te verhitten, vouwt de nieuwe formfactor zich om het aansturende deel en kan het een andere functie aannemen, bijvoorbeeld om objecten te vervoeren.

Door onder te dompelen in water, ontvouwt het exoskelet zich weer en kan de bot een andere aannemen om een nieuwe functie te vervullen. Zo is er Boat-bot, waarmee het apparaatje over het water kan navigeren en Wheel-bot waarmee hij twee keer zo snel over een oppervlakte kan rollen.

Dergelijke technologie kan van pas komen bij ruimtemissies, legt MIT uit, als een planeetlander van de toekomst over verschillende soorten terrein moet navigeren en naar wens een ander exoskelet kan pakken. Zulke technologieën zijn al langer in ontwikkeling, maar het is voor het eerst dat het op zo'n kleine schaal werkt, wat handig kan zijn voor bijvoorbeeld miniatuurdrones.