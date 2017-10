Zo werk je het BIOS bij

In elke computer zit een BIOS-chip, die ervoor zorgt dat de pc tot leven komt als er op de aan/uit-knop wordt gedrukt. De chip initialiseert alle interne componenten, zoals de processor, de chipset van het moederbord en de grafische processor. Het BIOS is inmiddels vervangen door opvolger UEFI, grotendeels ontwikkeld door Microsoft en Intel.

Nieuwe firmware

Vrijwel ieder moederbord dat vandaag de dag wordt geproduceerd heeft een UEFI-chip in plaats van BIOS, maar beide systemen hebben hetzelfde hoofddoel: het opstarten van de machine om te kunnen booten naar het besturingssysteem. De meeste mensen blijven ook naar UEFI verwijzen als BIOS, omdat het functioneel op hetzelfde neerkomt en we gewend zijn aan dat concept.

Je moederbord gebruikt waarschijnlijk het versienummer van de firmware die er was op het moment dat de fabrikant ervan het moederbord produceerde. Gedurende de lifecycle van een moederbord, geeft de fabrikant doorgaans nieuwe firmwarepakketten of BIOS-updates uit die ondersteuning bieden voor nieuwe componenten (nieuwe processoren of geheugen bijvoorbeeld) of bugs oplossen.

UEFI-bugs

Vooral in de beginperiode ervan komen er diverse revisies met bugfixes uit. De enige reden dat mensen in de regel nieuwe firmware installeren, is omdat er een bug zit in UEFI of omdat er een component wordt geïnstalleerd (bijvoorbeeld een nieuwe CPU) die nieuwer is dan het moederbord.