Review iPhone 8 Plus: Prachtige, kleine verbeteringen

iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7s enzovoort... toch? Tot nu toe heeft Apple altijd een vaste trend aangehouden: eerst een nieuwe generatie iPhone, dan een 's'-generatie die sneller is, een betere camera heeft enzovoort. Maar allemaal in hetzelfde design als die nieuwe generatie iPhone. Met de iPhone 8 en 8 Plus lijkt het alsof Apple een nieuwe weg in wilt slaan, want de toestellen lijken zeer sterk op hun voorganger. Er is wel degelijk wat veranderd aan het design, maar grotendeels zien we nog datzelfde terug van de iPhone 7 en 7 Plus. En daar is niks mis mee in mijn ogen.

Qua featureset ligt het verhaal wat ingewikkelder. Het is namelijk duidelijk een 's'-upgrade. Nog wel minder zelfs. Valt het tegen? Daar zou ik niet al te snel over oordelen. Immers bevat het toestel voldoende nieuwigheden die voor veel gebruikers interessant zal zijn. Vooral als je van een iPhone 6s (Plus) of eerder komt.

Maar goed... lees deze review eerst maar eens door, voordat je op basis van bovenstaande al een conclusie gaat trekken. Immers, wat voor de ene persoon als een wat matige upgrade kan worden gezien hoeft dat voor de ander niet zo te zijn.