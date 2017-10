Deze slimme pleisters leveren medicatie af

Als een smartphone-app aangeeft dat medicatie nodig is, worden vezels in de pleister (of het verband) verhit om bijvoorbeeld pijnstillers, antiobiotica, of andere geneesmiddelen vrij te geven. Er zijn ook toepassingen als 'droge' pleisters die vooral monitoren hoe het gaat met de wond - een idee dat al vaker wordt toegepast in de gezondheidszorg.

Het duurt nog wel even voordat de pleisters en het slimme verband op de markt verschijnt, aangezien er nog allerlei klinische proeftrajecten volgen voordat het middel is goedgekeurd. De onderzoekers hopen dat hun verband gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld chronische wonden van diabetici.