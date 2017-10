Review iPad Pro 10 inch: prachtig stuk hardware

Tijdens WWDC 2017 deed Apple iets dat eigenlijk vrij ongebruikelijk is. Althans, vergeleken met de afgelopen jaren. Want waar het bedrijf normaliter ergens ná de introductie van een nieuwe iPhone een nieuwe iPad aankondigt, gebeurde dat deze keer er vóór. Daarom wordt de tablet ook geleverd met wat nu eigenlijk alweer 'oude' software is. Voor je gaat zeggen "Dus het is nu al een flutapparaat": dat is niet het geval.

Design

Op het gebied van design weet Apple keer op keer wat moois neer te zetten. De iPad Pro is geen uitzondering. Het is weliswaar geen compleet nieuw uiterlijk, maar hier en daar zijn wel wat veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste is dat de randen smaller zijn geworden. Niet alleen ziet dat er in mijn ogen mooier uit, er zit ook een praktische reden achter: op deze manier kon Apple het scherm vergroten zonder dat je daarvoor de draagbaarheid verliest. Hij is maar een heel klein beetje groter, maar daar merk je eigenlijk niets van als je het direct vergelijkt met een 9,7-inch iPad, zoals de iPad Air 2.

De 10,5-inch iPad Pro is net zo dun als zijn kleinere voorganger, de 9,7-inch iPad Pro: 6,1 mm dun. En laten we dat meteen even in perspectief brengen. De iPhone 7 is 6,9 mm dun. Voor een smartphone al erg dun. Maar een tablet die merkbaar dunner is dan een smartphone, met een groter scherm, accu en meer? Dat is toch een goede prestatie die Apple heeft weten neer te zetten. De iPad weegt 477 gram. Ook dat is weer zo'n opvallend getal als je het gaat vergelijken. Apple introduceerde niet zo lang geleden een nieuwe iPad met A9-chip als een soort budgetmodel voor vanaf €409. Deze heeft in principe het design van de originele iPad Air. Het gewicht van die tablet? 478 gram. Je leest het goed, 1 gram meer dan een tablet die groter is én veel betere hardware heeft. Nu moet hier wel even aan toegevoegd worden dat de goedkopere iPad 7,5 mm dik is, dat is wel wat meer natuurlijk. Desalniettemin is de 10,5-inch iPad Pro dus extreem dun en licht, en ietsjes groter dan de 9,7-inch iPads.