Zo maak van je smartphone een hologramprojector

In principe is de hologramprojector een eenvoudig ding: het is een afgeknotte piramide die je ondersteboven op een beeldscherm zet. Om een bewegend hologram te maken heb je een geschikt videobestand nodig, deze kan je op YouTube vinden. Daarnaast moet de piramide precies de juiste verhouding en hebben, anders vertekent het beeld. Maar als je je aan de instructies houdt, is succes verzekerd! Laten we beginnen met de hologramprojector!

Het juiste basismateriaal: gegoten plexiglas

Het beste basismateriaal is dun plexiglas, dit is door zijn dikte wel breekbaar, maar als je de instructies goed opvolgt kun je dit materiaal zonder problemen zagen en bewerken. We beginnen met het maken van de mal waarmee je de vier zijden van de piramide aftekent op het plexiglas. Elke zijde is 6 centimeter breed aan de bovenkant, 3,5 centimeter hoog en 1 centimeter breed aan de onderkant.





Teken de mal af en snijd de zijden met behulp van een liniaal af. Je kunt de mal natuurlijk ook groter maken, als je maar zorgt dat de maten in dezelfde verhouding blijven. Zo kun je de projector ook op maat maken voor een tablet of een flatscreen.

We raden je aan om een speciale snijmat te gebruiken voor het snijden van het plexiglas. Veeg de snijmat goed schoon zodat er geen krassen in je plexiglas komen, laat de beschermfolie op het plexiglas zitten. We beginnen met het aftekenen van een strook op het plexiglas. Deze strook heeft de hoogte van de zijden (3,5 centimeter of meer).