5 makkelijke manieren om je laptop te fixen

Hoewel steeds meer high-end laptops praktisch niet meer te repareren zijn, is het gelukkig nog steeds goed mogelijk je eigen apparaat te voorzien van kleine reparaties.

Wij kijken vandaar naar de meest voorkomende laptop-"ongevallen" en leggen uit hoe je deze kan oplossen met huis- tuin- en keukengereedschap (en misschien een kleine trip langs de doe-het-zelf-zaak). Wij gebruiken als voorbeeld oude afgedankte laptops die hier nog rondslingeren of zijn gedoneerd aan ons. Het kan uiteraard zo zijn dat jouw systeem anders in elkaar zit of speciale onderdelen nodig hebt, gelukkig kunnen YouTube en Ebay je verder helpen op dat gebied.

Daar willen wij nog aan toevoegen dat, ondanks het feit dat wij een groot fan zijn van het recyclen van spullen er niets gaat boven het gebruiken van onderdelen die specifiek bedoeld zijn voor jouw apparaat. Zeker in het geval van AC-adapters is het belangrijk goed op te letten wat wel werkt op jouw apparaat en wat niet. Ventilatoren mogen dan wel erg op elkaar lijken, ook op dat gebied moet je blijven opletten omdat de specificaties behoorlijk kunnen afwijken.

Ten slotte willen wij nog even zeggen dat je in veel van deze reparatie-gevallen je garantie (als je die nog hebt) verliest, zeker als je je laptop moet openen. Bijna alle laptops hebben de gewraakte "warranty void if removed"-sticker, al zijn er steeds meer laptops die schroeven in de ban doen en gaan voor grote klodders lijm.