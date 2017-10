Alles wat we weten over Apple's AirPower

Apple's nieuwe product AirPower is een oplaadmap die ervoor zorgt dat je niet meer met een kabelboom zit te kijken voor je diverse Apple-producten als Watch, iPhone of Airpods. Apple liet het vast zien bij de introductie van de iPhone X vorige maand, maar gaf weinig details prijs. Dit is wat we tot nu toe hebben verzameld:

Wat is AirPower?

De draadloze oplaadmap is een van vele opties op de markt tegenwoordig, maar voordat de iPhone 8 en iPhone X verschenen, had je een speciale case nodig als je een draadloze mat wilde gebruiken. Met AirPower is dat niet meer nodig en kun je gewoon in plaats van inpluggen de iPhone op de mat leggen.

Hoe werkt het?

De AirPower is verbonden met de netstroom en gebruikt inductie om energie over te brengen. Daarbij zorgt een magnetisch veld ervoor dat een spoel in het apparaat wordt geactiveerd. Als je een apparaat neerlegt wordt een handshake tot stand gebracht om onder meer te zien of het apparaat compatibel is en wat de oplaadcapaciteit is. Als alles oké is, begint het apparaat te laden.