6 gruwelijk mishandelde robots

Als de dag komt dat robots bepalen of mensen goedaardig zijn of niet, is er een aantal incidenten waar we geen goede beurt mee maken, zoals geschopte robothonden, aangevallen robotwerknemers en gemolesteerde seksrobots. Geweld van robots tegen de mens hebben we al eens aangestipt, vandaag kijken we naar voorbeelden van geweld van mensen tegen robots. Deze incidenten hebben zich allemaal de afgelopen paar jaar voltrokken.

1. Mishandeling bankbediende

We beginnen deze lijst van tragische gebeurtenissen met de in opkomst zijnde robot Pepper. De bot is ontwikkeld door een Japanse bank in samenwerking met een Frans roboticabedrijf en begon zijn bestaan als bankbediende in Japan. Er is ook een consumentenversie van zo'n 1400 euro die ontzettend populair bleek in het robofiele Japan.

Niet iedereen is even gecharmeerd van de robot die menselijke medewerkers vervangt. Een 60-jarige man die zijn bank in beschonken toestand bezocht, was niet gediend van de 'arrogante' houding van Pepper en gaf hem zo'n harde trap dat de robot niet meer correct functioneert. De belager werd gearresteerd, wat de interessante juridische vraag oproept aan welk vergrijp hij zich precies schuldig heeft gemaakt.

Pepper ondergaat wel meer ellende: de makers hebben in de voorwaarden opgenomen dat de robot niet gebruikt mag worden om te daten of voor seksuele toepassingen - waar ook al voor werd gewaarschuwd in deze boodschap van algemeen nut:

Futurama - Don't date robots from John Pope on Vimeo.