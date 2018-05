7 hartverscheurende aanvallen op weerloze robots

Als de dag komt dat robots bepalen of mensen goedaardig zijn of niet, is er een aantal incidenten waar we geen goede beurt mee maken, zoals geschopte robothonden, aangevallen robotwerknemers, weerloze bots die worden kapotgeslagen en gemolesteerde seksrobots.

Geweld van robots tegen de mens hebben we al eens aangestipt, vandaag kijken we naar voorbeelden van geweld van mensen tegen robots. Deze incidenten hebben zich allemaal de afgelopen paar jaar voltrokken.

1. AlanTim krijgt fatale klap met honkbalknuppel

AlanTims zijn robots van de Russische technische universiteit Московский технологический институт. De bots zijn daar officieel samen adjunct-directeur van de faculteit robotica en assisteren onder meer lessen, wijzen studenten de weg en draven in en rond Moskou op om de roboticavaardigheden van de universiteit te etaleren.

Vorig jaar verscheen een video op YouTube waarin een onbekende man een AlanTim een klap verkoopt met een knuppel. Er vliegen stukjes van zijn behuizing af bij de mishandeling. De aanvaller schopt hem daarna omver en AlanTim prevelt "помогите", oftewel help. Volgens de makers was de schade zo groot dat de robot niet meer te redden viel en het apparaat werd doodverklaard.

Het lijkt allemaal op een wrede PR-stunt, omdat enkele weken later een robotbegraafplaats werd geopend waar AlanTim een grafrede hield voor zijn onlangs overleden gevallen bot. De YouTube-uploader heeft ook alleen maar twee filmpjes en de met goede camera gefilmde en wel opvallend duidelijk in beeld gebrachte aanval voelt als in scène gezet. De maker ontkent dat het een PR-stunt is en wijst erop dat het verlies van een 10.000 dollar kostende bot een dure grap is voor wat PR.

De PR-stunt schuine streep laffe mishandeling: