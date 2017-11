Na 12 miljoen dollar geeft maker slimme theekan het op

Maar wie wil er nou geen 850 euro plus prijzige hervullingen uitgeven?

De theemachine had een handgeblazen 'infusion globe' en zou propriëtaire theezakjes gebruiken. Deze hervullingen zouden $0,50 tot $2,50 per stuk kosten, maar dan had je ook wel een heel speciaal kopje thee.

Kop als geen andere

Het IoThee-apparaat (sorry) zou zo'n 1000 dollar gaan kosten. De maker zegt op zijn site dat het moeilijk is in de markt van slimme keukenapparaten en dat het te veel tijd zou kosten om die markt de meerwaarde van het thee-apparaat te laten zien.

Het hielp waarschijnlijk ook niet dat recensenten ontevreden waren over de Teforia, die een kop thee als alle andere zou zetten, niet de speciale euforische mix die het bedrijf beloofde. De overgebleven voorraad wordt deze week voor 199 dollar per stuk verpatst en de propriëtaire theezakjes krijgen vijftig procent korting.

Boos om hervullingen

Consumenten lijken minder happig op slimme keukenapparatuur met propriëtaire hervullingen dan fabrikanten zouden willen. Eerder dit jaar was er ophef over een sapjesmachine met zakjes die je ook gewoon met de hand kon uitknijpen, zo bleek toen Bloomberg die 400 dollar uitgaf voor het slimme sapjesapparaat om hem eens goed te bekijken. Juicero is inmiddels ook niet meer.

Of wie herinnert zich de ophef nog over de koffie-machines van Keurig nog, doe alleen nog maar de speciale cupjes van het bedrijf accepteerde en geen third party-cups. Die DRM-zet leverde het bedrijf flinke reputatieschade op, omdat boze klanten zich massaal tegen de machines keerden. Een concurrent kwam zelfs met de Freedom Clip op de proppen, waardoor je de lock-out van keurig kon omzeilen.