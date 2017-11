6 redenen waarom pc-gaming beter is dan console-gaming

Het is een van de vele fanboy-oorlogen die al sinds jaar en dag wordt uitgevochten op het internet. Welk apparaat is beter om je games op te spelen? Er zijn periodes geweest waarin de pc het zonder kans aflegde tegen de spelcomputers, maar ook periodes waarin dat andersom was. We zijn nu aangekomen in een tijdperk waarin spelcomputers (consoles) en pc's zo dicht bij elkaar liggen dat het wel erg moeilijk wordt een duidelijke winnaar aan te wijzen.

Beide kampen hebben zo hun voor- en nadelen, maar wij kiezen vandaag even voor de pc en wel om de volgende redenen. Maar voordat wij beginnen met beargumenteren willen wij nog een ding van je weten.