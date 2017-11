De beste powerbanks van dit moment

Zoek op 'powerbank' binnen een webwinkel en je wordt om de oren geslagen met honderden merken en soorten met verschillende beloftes en features. Hoe weet je wat daadwerkelijk goed en belangrijk is? We hebben je wat uitzoekwerk bespaard door een serie verschillende powerbanks van diverse fabrikanten en soms bijzondere features te testen.

Onze metingen

We hebben ze per accu-pack drie weken getest en dat vereiste natuurlijk meer dan simpelweg gebruiken. Elke powerbank is voor gebruik volledig opgeladen en om efficiëntie te meten gebruikten we een DROK Micro Load Tester in combinatie met de PortaPow USB Power Monitor.

Door met de DROK-tester de powerbank leeg te trekken, konden we vaststellen wat de maximale stroomdoorvoer is en zien of er correcte shutdown-mechanismes waren om in te grijpen als er iets misgaat met de laadsessie, bijvoorbeeld als er een hoger amperage wordt getrokken dan het apparaat kan hebben.

Tweede fase

Hierna laadden we de accu opnieuw op en met de PortaPow Power Monitor konden we voltage en amperage meten, de totale throughput zien en exact meten hoe lang het duurt om van volledig opgeladen naar uitgeput te zakken. Als een accu kon opladen via usb-c, gebruikten we dat in plaats van micro-usb.

Er waren wat kleine obstakels, omdat PortaPow blijft monitoren als de accu volledig is opgeladen en we zelf in de gaten moesten houden wanneer de cyclus was voltooid. Druppelladen is normaal, maar het bemoeilijkte het testen enigszins, dus we monitorden de monitoring met een GoPro-camera.

Uniformiteit

Daarna werd elke powerbank verbonden met zowel een Pixel XL als een LG G5 om ons ervan te verzekeren dat ook het snelladen van deze twee apparaten correct werd afgehandeld. We gebruikten verder dezelfde adapter om te voorkomen dat er discrepanties opduiken met verschillende bekabeling en doorvoersnelheden daarvan.

Om het je makkelijker te maken hebben we op de volgende pagina's de beste modellen geselecteerd en gemotiveerd aan de hand van de tests waarom deze beter zijn. Daarna hebben we nog een paar algemene tips van details waar je op moet letten als je een powerbank op het oog hebt die we hier niet specifiek vermelden.