De beste SSDs van 2017

De meeste SSDs komen in een 2.5-inch form factor en wordt aangesloten via de zelfde SATA-poorten die traditionele harde schijven ook gebruiken. Daarnaast zijn er ook NVMe (Non-Volatile Memory Express) drives die je aansluit op de M.2-connector en SSD's die je op de PCI-e-aansluiting prikt als een videokaart.

Meer dan genoeg keuzemogelijkheden dus, maar welke drive is er nou geschikt voor jou? Wij hebben er een heleboel getest en zetten de beste voor je op een rijtje.

Beste alllrounder

De Samsung 850 EVO is misschien niet de snelste SSD die je kan kopen (daarvoor moet je bij de NVMe drives zijn), maar het is een nek-aan-nek-race met andere SATA-drives. Belangrijker nog, de prijs van deze drives is de afgelopen jaren flink gedaald. De Samsung 850 EVO heeft een mooie prijs/kwaliteit verhouding waar maar weinig andere SSD's aan kunnen tippen.

Je krijgt vijf jaar garantie op deze schijven en Samsung's geweldige Magician SSD software maakt het installeren en onderhouden van deze drives nog makkelijker. Omdat de 850 EVO een SATA-aansluiting heeft, werkt deze op zo'n beetje alle desktops en laptops.

De 500 GB-versie is waarschijnlijk de beste optie voor de gemiddelde consument, maar er zijn ook 250 GB, 1 TB, 2 TB en zelfs 4 TB-modellen beschikbaar. Als je een exemplaar neemt met een capaciteit groter dan 1 TB moet je wel diep in de buidel tasten. De 500 GB-versie is het voordeligst als je kijkt naar de prijs per gigabyte.

Samsung is op dit gebied al jaren heer en meester, maar er zijn kapers op de kust. De SanDisk Ultra 3D en Intel's 545s zijn twee andere zeer goede opties, maar op het gebied van garantie verliezen zij het nog steeds van Samsung.