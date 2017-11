Surface Book 2 beter te repareren, nog steeds een ramp

De reparateurs hebben de nieuwe laptop van Microsoft uit elkaar gehaald om te kijken hoe makkelijk deze te repareren was. Tijdens dat proces kwamen ze echter verschillende problemen tegen die het repareren van de laptop onnodig lastig maakt.

De processor en het werkgeheugen zijn vastgesoldeerd aan het moederbord waardoor deze zeer lastig zijn te vervangen. Het overgrote deel van de laptopcomponenten zijn aan de achterkant van het moederbord bevestigd waardoor het hele bord verwijderd moet worden als er een gebroken onderdeel moet worden vervangen, maar dat is nog niet eens het ergste.

Lijm lijm lijm

Microsoft zet de vervelende trend van het gebruik van lijm in plaats van schroeven voort en dat maakt het openen van de convertible onnodig lastig. Niet alleen het scherm, maar ook het toetsenbord moet worden verhit om het apparaat te kunnen openen. Er is zoveel lijm gebruikt bij het toetsenbord dat het bijna onmogelijk is deze te openen zonder de onderkant te verbuigen.

Ook de accu's zijn vastgelijmd aan de behuizing en aangezien dat meestal de onderdelen zijn die als eerst vervangen moeten worden, wordt dat gezien als groot minpunt. De connector van deze accu kan echter pas bereikt worden als de hele Surface Book 2 al open ligt, dat vergroot het risico op schokken of kortsluiting aangezien de accu tijdens het uit elkaar halen dus nog gewoon verbonden is met het moederbord.

SSD is te vervangen

Er is gelukkig ook nog positief nieuws te melden. De SSD is niet vastgesoldeerd en makkelijk te vervangen dankzij de gebruikte M.2-aansluiting. Ook is de laptop, in tegenstelling tot de Surface laptop weer in elkaar te zetten en te gebruiken na opening. Hierdoor scoort de Surface Book 2 ietsjes hoger dan de Surface laptop. Het apparaat krijgt namelijk een 1.