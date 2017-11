De 10 krachtigste supercomputers ter wereld

10. K Computer

Deze supercomputer is gebouwd door Fujitsu en staat in het RIKEN Institute in Japan. Het apparaat doorbrak als eerste de "magische" grens van 10 petaflops. Dit krijgt deze computer voor elkaar dankzij 88.128 SPARC64 VIIIfx octacore processoren die op 2 Ghz draauien

Deze oudgediende van de lijst zakt verder naar de tiende plaats, maar hij staat er dan ook al op sinds 2011, toen hij de snelste supercomputer ter wereld was. Deze supercomputer is jarenlang een van de zuinigste geweest in de top 10. Helaas is het tij gekeerd voor deze machine. Met 0,83 gigaflops per watt is het nu de minst efficiƫnte computer uit deze lijst. Ondanks dat spuwt hij toch nog steeds 10,5 petaflops pure computerkracht uit!