Western Digital Blue 3D SSD review: De snelste TLC drive ooit

De WD Blue 3D SSD is een SATA SSD met een niet-zo-geheime tweelingbroer: Sandisk's Ultra 3D SSD. Het zijn exact dezelfde drives met elk een ander labeltje. Niet zo heel gek aangezien Western Digital tegenwoordig eigenaar is van Sandisk. De 3D-term betekent dat de drives gebruik maken van stacked (layered, vertical, etc.) NAND. Praktisch gezien betekent dat meer opslag in minder horizontale ruimte.

Het enige grote verschil tussen de drives zijn vooral van uiterlijke aard. De WD Blue 3D wordt geleverd met de M.2-formfactor terwijl de Ultra 3D aangesloten kan worden via SATA. Voor de rest zijn de drives identiek en als we kijken naar de prestaties, is dat zeker geen slechte zaak.