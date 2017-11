Gebruik de Raspberry Pi voor een spectaculaire lichtshow

Het is weer bijna zover dat mensen lichtjes aan hun huizen hangen. De kerstgekte die Amerikanen al decennia in zijn greep houdt, zie je ook steeds meer in Nederland. Soms zelfs al voor dat de goedheiligman goed en wel het land heeft verlaten. Mocht je het huis ook willen onderdompelen in een extravagante kerstsfeer, zijn er mooie gratis en open source-tools om je op weg te helpen.

Dit is de derde keer dat ik het doe en twee jaar geleden schreef ik dit artikel over hoe je een Raspberry Pi gebruikt als controller voor de lichtjes, met grappige open Python-software LightShow Pro waardoor bijvoorbeeld buurtbewoners via sms'jes kunnen stemmen over het liedje en de lichtshow die wordt afgespeeld.

Een paar forse speakers erbij en dit kan het begin zijn van een epische burenruzie - maar wel leuk.

In mijn eerste jaar dat ik die buurvrouw werd, gebruikte ik Light-O-Rama om mijn lichtshow te maken. In het tweede jaar gebruikte ik de Light-O-Rama controller (LOR) en voegde ik twee zingende kersbomen toe die waren ontworpen voor 'domme' lichtjes. Dit jaar wil ik slimme lampjes gebruiken en een Raspberry Pi. Laten we even kijken naar de invulling:

De hardware

Ik gebruik een smart pixel-strip, maar dat betekent niet dat ik de shows wil programmeren in LOR. Sterker nog, ik wil LOR dit jaar helemaal niet gebruiken en ga voor een RasPi om min of meer hetzelfde te doen. Ik gebruik de Raspberry Pi 3 Model B. Die slaat alle benodigde informatie op en speelt de show af.

